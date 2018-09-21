ВК «Синтез» с одинаковым счетом дважды обыграл «Штурм-2002»

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В гостевых матчах восьмого тура регулярного чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» дважды обыграл подмосковный «Штурм-2002» с одинаковым счетом – 19:7. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

В пятницу, 22 ноября, казанцы первыми открыли счет и завершили первый период со счетом 4:2. К большому перерыву гости увеличили свой отрыв от хозяев до шести мячей, завершив вторую четверть со счетом 9:3.

В третьем периоде игра «Штурма-2002» «окончательно расстроилась»: за восьмиминутку подмосковный клуб забил лишь два мяча, пропустив шесть. Счет стал 15:5. В последней четверти хозяева попытались переломить ход игры, заменив голкипера на полевого игрока, но это не спасло их от разгрома со счетом 19:7.

В субботу, 23-го числа, казанцы вновь добились преимущества уже в первом периоде, 4:1, «даже не реализовав пятиметровый». В дальнейшем они только увеличивали отрыв от хозяев, доведя в итоге счет до вчерашнего, отмечает пресс-служба.

Теперь «Синтез» после небольшого отдыха 29 и 30 ноября примет в родном бассейне петербургскую «Балтику». Эти игры станут подготовкой к очередной встрече Лиги Чемпионов, которая пройдет 3 декабря с немецким клубом – «Шпандау 04».

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