WORLDSKILLS - 2019

Полина Шевчук

23 ноября 2019, 20:19

Происшествия

Пожар в кафе в центре Казани потушили с помощью огнетушителей

Рекомендуем

Происшествия

Пожар в кафе в центре Казани потушили с помощью огнетушителей

Огонь вспыхнул на чердаке «HOME gastrobar» на Островского.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Пожар в кафе «HOME
gastrobar» в центре Казани потушили с помощью огнетушителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на чердаке дома № 15и по улице Островского пришло сегодня в 18.47 на единый номер вызова экстренных служб 112.

На месте пожарные ПСЧ № 1 установили, что горят провода на чердаке ресторана. Еще до прибытия первых пожарных расчетов из кафе самостоятельно вышли 15 человек.

Пожар был ликвидирован в 19.18 с помощью огнетушителей. Причины возгорания устанавливаются.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Турнир по водному поло памяти генерал-лейтенанта Антонова выиграла команда из Казани
Новости дня
21:26
Представитель Политехнического музея расскажет в Казани о синтезе искусства и науки

Лекция пройдет в Центре современной культуры «Смена» в рамках фестиваля «Искра».

21:17
Мужчина получил ожоги, пытавшись потушить свою квартиру в Казани

Площадь пожара, который вспыхнул сегодня днем в девятиэтажке на Сыртлановой, составила 1 кв. метр.

21:14
Много юмора и необычный формат: в Казани представили комедию «...шоу пошло не так»

Бродвейское шоу еще раз покажут в столице Татарстана завтра, 24 ноября.

20:49
Турнир по водному поло памяти генерал-лейтенанта Антонова выиграла команда из Казани

Соревнования проходили в течение двух дней на базе СК «Олимп».

20:26
ВК «Синтез» с одинаковым счетом дважды обыграл «Штурм-2002»

Оба раза казанцы взяли верх со счетом 19:7.

20:19
Пожар в кафе в центре Казани потушили с помощью огнетушителей

Огонь вспыхнул на чердаке «HOME gastrobar» на Островского.

19:56
В Татарстане ожидается 19-градусный мороз

Осадки на территории республики по-прежнему маловероятны.

19:30
WADA рекомендовали признать РУСАДА не соответствующим Всемирному кодексу
19:16
Казанский «Зенит» одержал вторую победу подряд

Команда из столицы Татарстана взяла верх над «Динамо» из Ленинградской области.

18:47
Отработавший российский военный спутник сгорел в атмосфере
18:39
Легковушка вылетела в кювет после ДТП с внедорожником в РТ, два человека в больнице

Авария произошла сегодня около полудня в Альметьевском районе республики.

18:26
В Минтруде РФ рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
18:12
Выставка «История татарского народа» откроется в Нацмузее РТ

В экспозиции посетитель увидит более 50 произведений Ирека Массарова, победителя набережночелнинской конкурсной выставки «Художник года».

17:44
«Нефтехимик» обыграл «Енисей» в последнем матче перед зимним перерывом

Победу нижнекамцам принес единственный мяч, который забил Мераби Уридия.

17:40
В Татарстане обеспеченность хозяйств ветеринарными специалистами достигает 77%

В шести районах республики производственная ветеринарная служба укомплектована кадрами менее чем на 50%.

17:22
Жители Нижнекамска увидели на Каме необычное явление

Осенний ледоход обычно наблюдается на малых и средних реках, но возникает и на больших со слабым течением.

17:10
Полузащитник «Зенита»: Расслабились во втором тайме, но вовремя забили второй гол

Александр Ерохин отметил качество газона на казанском Центральном стадионе.

17:00
Евгений Марков: Во втором тайме «Зенит» мог только забрасывать мяч на Дзюбу

Форвард «Рубина» рассказал о перестановках в перерыве матча с командой из Питера.

16:56
Наставник «Рубина»: В составе «Зенита» – более мастеровитые игроки

Докампо рассказал об отношении тренерского штаба к зоне вылета из Российской премьер-лиги.

16:50
Путин поблагодарил «единороссов» за защиту интересов граждан

Президент РФ призвал актив «Единой России» и дальше чутко реагировать на запросы людей, их проблемы.

16:42
Сергей Семак: У «Рубина» – дефицит фланговых атакующих футболистов

Наставник «Зенита» прокомментировал победу над казанским клубом со счетом 1:2.

16:34
Путин призвал «единороссов» «трясти» чиновников для решения проблем на местах

Президент РФ выступил на XIX съезде «Единой России» в Москве.

16:14
Глава штаба МГЕР Татарстана вошел в генеральный совет «Единой России»

Состав генсовета партии покинул главврач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев.

16:10
Китайский журналист объяснил, почему россиянки быстро стареют
16:06
«Рубин» попытался отнять очки у лидера чемпионата, но проиграл

Игра в последнем домашнем матче казанцев в 2019 году получилась боевой.

События