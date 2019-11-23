Пожар в кафе в центре Казани потушили с помощью огнетушителей

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Пожар в кафе «HOME
gastrobar» в центре Казани потушили с помощью огнетушителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре на чердаке дома № 15и по улице Островского пришло сегодня в 18.47 на единый номер вызова экстренных служб 112.
На месте пожарные ПСЧ № 1 установили, что горят провода на чердаке ресторана. Еще до прибытия первых пожарных расчетов из кафе самостоятельно вышли 15 человек.
Пожар был ликвидирован в 19.18 с помощью огнетушителей. Причины возгорания устанавливаются.