Пожар в кафе в центре Казани потушили с помощью огнетушителей

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Пожар в кафе «HOME

gastrobar» в центре Казани потушили с помощью огнетушителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на чердаке дома № 15и по улице Островского пришло сегодня в 18.47 на единый номер вызова экстренных служб 112.

На месте пожарные ПСЧ № 1 установили, что горят провода на чердаке ресторана. Еще до прибытия первых пожарных расчетов из кафе самостоятельно вышли 15 человек.

Пожар был ликвидирован в 19.18 с помощью огнетушителей. Причины возгорания устанавливаются.

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