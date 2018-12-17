В Татарстане ожидается 19-градусный мороз

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 24 ноября, в Татарстане сохранится бесснежная, но холодная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Существенных осадков на территории республики вновь не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. На дорогах местами сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 14, а при прояснениях и до 19 градусов ниже нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что установившаяся в регионе погода обусловлена приходом мощного арктического антициклона с рекордно высоким атмосферным давлением. При этом, согласно предварительному прогнозу метеорологов, «в первой половине следующей недели Татарстан также будет находиться под влиянием этого барического образования».

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