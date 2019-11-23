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Татар-информ

23 ноября 2019, 19:30

Спорт

WADA рекомендовали признать РУСАДА не соответствующим Всемирному кодексу

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Спорт

WADA рекомендовали признать РУСАДА не соответствующим Всемирному кодексу

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус счел ожидаемым решение Комитета по соответствию.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) посоветовал исполкому организации отозвать статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе российского агентства исполком всемирной организации примет на своем внеочередном заседании, которое пройдет 9 декабря.

При этом генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не удивился решению Комитета по соответствию, отмечает «Интерфакс».

«РУСАДА лишено соответствия, так как выданное в сентябре 2018 года соответствие было обусловленным, для поддержания которого надо было выполнить два требования, формально они были выполнены, но качественно – нет», – констатировал он.

По словам Гануса, теперь остается только ждать, какое именно решение примет исполком WADA на заседании 9 декабря. Вместе с тем он подчеркнул, что у всемирной организации нет претензий к самой деятельности возглавляемого им агентства. «<...> не были выполнены условия, выполнение которых не зависело от нас», – признал специалист.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», представители WADA и независимые эксперты обнаружили следы манипуляций в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной организации в январе 2019 года.

Признание РУСАДА не соответствующим кодексу грозит России отстранением от участия в международных состязаниях различных уровней, включая и Олимпийские игры. 

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