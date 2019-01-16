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Татар-информ

23 ноября 2019, 19:16

Спорт

Казанский «Зенит» одержал вторую победу подряд

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Спорт

Казанский «Зенит» одержал вторую победу подряд

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Команда из столицы Татарстана взяла верх над «Динамо» из Ленинградской области.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном домашнем матче чемпионата страны по волейболу казанский «Зенит» сегодня обыграл «Динамо» из Ленинградской области со счетом 3:1.

С «Динамо-ЛО» казанцы в нынешнем сезоне уже не раз встречались в Кубке России – молодежным составом проиграли, основным выиграли. В последний раз «Зенит-Казань» обыграл динамовцев совсем недавно – в Новосибирске, где на прошлой неделе в групповом турнире казанцы завоевали путевку в «Финал четырех» Кубка России.

В прошлом же туре в минувшую среду «Зенит» победил другое «Динамо», московское, шедшее до приезда в Казань без поражений.

Игру с «Динамо» Ленинградской области хозяева начали в следующем составе: Федор Воронков, Цветан Соколов, Алексей Кононов, Алексей Самойленко, Лоран Алекно и либеро Валентин Кротков. Бросалось в глаза отсутствие ряда лидеров: получили передышку Максим Михайлов, Александр Бутько и Артем Вольвич.

Но и таким экспериментальным составом казанцы весьма уверенно взяли первый сет, ни разу не позволив гостям повести в счете. Ключевым моментом стал эйс Соколова, второй для него, 12:8. Столь же успешно подавал и Нгапет, 14:9. В игру вошли Денис Земченок и Андрей Сурмачевский, причем вошли очень удачно. Именно Земченок забил победный мяч, 25:16.

Как это часто бывает в волейболе, вторая партия прошла совсем по другому сценарию. Динамовцы удачно начали сет и долгое время лидировали в счете. Полетели у гостей и подачи, порой по две подряд, 5:7 после 5:4. С большим трудом казанцам удалось настичь лениградцев и даже выйти вперед после атаки Сурмачевского, 16:15 после 11:15. Но «Динамо» снова вырвалось вперед в концовке, 17:19, 21:23. Еще и рисковать на подаче стали хозяева, потеряв при этом немало очков. Но в горячей концовке нервы крепче оказались именно у них, когда на подмогу вышли Михайлов и Бутько, 28:26.

Столь же упорной получилась и третья партия. Теперь уже казанцы постоянно вели в счете, но немного, 16:14. Но за счет удачной игры на блоке динамовцам удалось переломить ход партии. Сначала с подачи «Динамо» сравняло счет, 21:21, а затем и дожало хозяев, 22:25.

Разозленные потерей сета, в дебюте четвертой партии казанцы буквально рвали жилы. Нгапет забивал с любой позиции, в том числе и с подачи, 7:0! 12:2 после эйса Соколова. Практически все получалось у хозяев, 17:7. Гости растерялись, зарабатывая очки нередко только благодаря ошибкам игроков «Зенита». 20:13 после мощнейшего удара Сурмачевского. Прошли атаки у Воронкова и Кононова, 21:13. Ушли отдохнуть легионеры Соколов и Нгапет, блестяще сделавшие свою работу. И без них справились казанцы. Точку в партии и матче на блоке поставил Самойленко, 25:16.

В активе команды из столицы Татарстана теперь четыре победы при двух поражениях. В следующем туре «Зенит» примет дома «Нову» из Новокуйбышевска.

«Зенит-Казань» – «Динамо» (Ленинградская область) – 3:1 (25:16, 28:26, 22:25, 25:16). 

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