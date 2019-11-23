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Татар-информ

23 ноября 2019, 18:47

Общество

Отработавший российский военный спутник сгорел в атмосфере

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Общество

Отработавший российский военный спутник сгорел в атмосфере

Аппарат «Космос-2422» входил в систему предупреждения о ракетном нападении.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Российский военный спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Факт схождения обломков космического аппарата с орбиты подтвердили специалисты Центра разведки космической обстановки Космических войск. Это произошло в 1.15 по московскому времени 23 ноября над Тихим океаном.

«Космос-2422» был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк. Он входил в систему предупреждения о ракетном нападении и к настоящему моменту уже выработал свой ресурс.

Главный центр разведки космической обстановки Комических войск ВКС РФ ответствен за «информационное обеспечение задач парирования исходящих из космоса угроз, вопросы беспрепятственного развертывания и функционирования российских группировок космических аппаратов», отмечает «Российская газета». 

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