Полузащитник «Зенита»: Расслабились во втором тайме, но вовремя забили второй гол

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал гостевую победу над казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Непростой матч, но главное – победили. Непростые погодные условия, поэтому рады, что забрали с выезда три очка. Поле для такой погоды было достаточно неплохое», – поделился футболист.

При этом Ерохин объяснил, почему питерцы пропустили гол: «В первом тайме были моменты, поэтому во втором подрасслабились, но вовремя забили второй».

Кроме того, игрок из Санкт-Петербурга отметил качество газона на казанском Центральном стадионе.

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