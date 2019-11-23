Евгений Марков: Во втором тайме «Зенит» мог только забрасывать мяч на Дзюбу

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). «Зенит» во втором тайме сегодняшнего матча против «Рубина» играл забросами на Артема Дзюбу. Такое мнение после встречи высказал форвард казанского клуба Евгений Марков.

«Во втором тайме разобрались, как играть в прессинге. “Зенит“ кроме забросов на Дзюбу ничего не сделал. В первом тайме не знали, как выходить из прессинга, но Шаронов внес коррективы, и мы заиграли по-другому», – заявил Марков.

Встреча завершилась победой команды из Санкт-Петербурга, победный гол во втором тайме забил Дзюба после навеса с фланга.

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