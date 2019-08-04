Наставник «Рубина»: В составе «Зенита» – более мастеровитые игроки

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал домашнее поражение своих подопечных от «Зенита» со счетом 1:2.

«Сегодня преимущество было у “Зенита“ в мастерстве игроков. Мы старались, пытались, но допускали ошибки. У нас был отрезок, когда мы могли отыграться, но не получилось», – признал Докампо.

Кроме того, специалист рассказал об отношении к зоне вылета из Российской премьер-лиги. «В каждой игре были соперники разного уровня. Конечно, у нас есть проблемы, но мы должны двигаться дальше и работать над ошибками», – подчеркнул он.

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