«Нефтехимик» обыграл «Енисей» в последнем матче перед зимним перерывом

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл сегодня в Казани красноярский «Енисей» со счётом 1:0.

Победу подопечным Юрия Уткульбаева принес Мераби Уридия, который на 66-й минуте встречи забил мяч после розыгрыша углового удара. Для атакующего полузащитника этот гол стал десятым в сезоне.

Нижнекамский клуб набрал 46 очков после 25 сыгранных матчей и занимает пятое место в первенстве ФНЛ. Следующий матч «Нефтехимик» проведет уже 9 марта – в Волгограде против местного «Ротора».

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