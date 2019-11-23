Путин поблагодарил «единороссов» за защиту интересов граждан

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов партии «Единая Россия» за поддержку решений руководства страны и за защиту интересов россиян. Он сделал это в ходе своего выступления на XIX съезде партии в Москве.

«Хочу поблагодарить всех вас, всех членов “Единой России“ – и тех, кто в зале находится, и тех, кто сейчас на местах работает, поблагодарить за совместную работу, за содержательную и деятельную поддержку», – сказал Путин.

Президент РФ отметил, что «Единая Россия» остается крупнейшей политической партией страны. «Этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи <...>», – пояснил он.

При этом Путин добавил, что партия власти «не боялась трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах, но крайне необходимы для страны».

Глава государства призвал «единороссов» и дальше чутко реагировать на запросы людей и возникающие у них проблемы, как можно быстрее помогать в их решении. «Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство», – подчеркнул Владимир Путин.

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