WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

23 ноября 2019, 16:42

Спорт

Сергей Семак: У «Рубина» – дефицит фланговых атакующих футболистов

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Спорт

Сергей Семак: У «Рубина» – дефицит фланговых атакующих футболистов

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Наставник «Зенита» прокомментировал победу над казанским клубом со счетом 1:2.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к игре с казанским «Рубином». Встреча в столице Татарстана завершилась победой гостей со счетом 1:2.

«Мы предполагали, что “Рубин“ будет играть в пять защитников, так и случилось. У них дефицит фланговых атакующих игроков, и это известно. Поэтому у нас были разные модели выхода из обороны, тем не менее, перед игрой внесли определенные коррективы», – сообщил специалист журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Помимо этого, Семак прокомментировал игру своих подопечных. «Создали и реализовали достаточное количество моментов, мы заслужили победу. Хорошо сыграли в непростых погодных условиях, ребята – молодцы!» – оценил он их усилия. 

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