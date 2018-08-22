В Татарстане обеспеченность хозяйств ветеринарными специалистами достигает 77%

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане обеспеченность ветеринарными специалистами сельскохозяйственных формирований составляет 77%. Об этом сообщил, выступая на совещании в Доме Правительства республики, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Касаясь вопроса укомплектованности сельхозпредприятий ветеринарными кадрами, Алмаз Хисамутдинов сообщил, что есть районы, в которых данный показатель ниже 50%. «Так как ветеринарная помощь животным нужна постоянно, нам не понятна позиция руководителей, которые занимаются животноводством без ветспециалиста», – заявил он.

Как уточнили в Главном управлении ветеринарии Кабинета Министров РТ, речь идёт о Камско-Устьинском (здесь укомплектованность производственной ветеринарной службы кадрами составляет 41%), Лаишевском (43%), Муслюмовском (43%), Верхнеуслонском (44%), Рыбно-Слободском (45%) и Черемшанском (46%) районах.

Со своей стороны, по словам Алмаза Хисамутдинова, ветслужба республики проводит работу по обеспечению хозяйств кадрами.

«Совместно с ветеринарной академией начали обучать, с выездом в районы, животноводов и представителей КФХ навыкам первой ветпомощи, при этом обучающиеся получают удостоверение ветеринарного санитара. В текущем году курсы организованы в 31 районе, всего обучено более 500 человек», – доложил главный государственный ветеринарный инспектор РТ.

Организована работа с Казанской государственной академией ветеринарной медицины и техникумами, в частности, проводятся встречи работодателей с будущими ветеринарными врачами.

Недавно состоялось встреча студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов академии с работодателями и инвесторами. До конца года подобное мероприятие должно пройти и в Буинском ветеринарном техникуме, заметил начальник Главного управлении ветеринарии Кабмина РТ.

Согласно данным ветслужбы республики, в 2017 году на целевое обучение были зачислены 16 студентов, в 2018-м – 30, а в текущем, 2019-м – 15.

Чтобы выпускники аграрных учебных заведений приезжали работать в сельскую местность, Минсельхозпродом РТ предусмотрены меры господдержки молодых специалистов АПК. Так, выпускникам вуза выплачиваются подъемные – 300 тыс. рублей при условии работы в хозяйстве в течение трех лет. Кроме того, предусмотрена ежемесячная доплата к зарплате в размере 7,5 тыс. рублей.

Как отметил на совещании главный государственный ветеринарный инспектор РТ, работа ветеринарного врача, специфическая, она требует значительных физических усилий. В связи с этим Хисамутдинов считает необходимым «рассмотреть возможность увеличения размера единовременной выплаты для ветврачей, направляемых для работы в хозяйства, до 500 тыс. рублей с увеличением срока отработки до пяти лет».

Что же касается кадрового обеспечения государственной ветеринарной службы, то в ведомстве «особых проблем не видят», заметил Алмаз Хисамутдинов. По этой службе укомплектованность составляет 95%, средний возраст специалистов – 42 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.