Глава штаба МГЕР Татарстана вошел в генеральный совет «Единой России»

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Руководитель татарстанского штаба «Молодой гвардии Единой России» Динар Бариев вошел в генеральный совет «Единой России». Решение было принято сегодня на съезде партии в Москве.

Обновление составов высшего и генерального советов «Единой России» произошло на XIX съезде партии в рамках ежегодной ротации.

«Это оценка деятельности нашего регионального отделения партии и “Молодой гвардии“. За прошедший период была проведена большая работа, были показаны хорошие результаты избирательной кампании», – рассказал Бариев в кулуарах съезда.

Он также отметил, что для него работа в генсовете партии – это прежде всего большая ответственность, особенно с учетом того, что руководитель партии Дмитрий Медведев объявил о расширении полномочий генсовета. У него появляются шесть новых рабочих групп, одна из которых будет заниматься поддержкой молодежных инициатив.

«Я хотел бы работать в этом направлении, тем более что у Татарстанского регионального отделения уже есть большой опыт реализации образовательных программ», – уточнил Бариев.

Ранее входивший в состав генсовета «Единой России» главный врач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев покинул его ряды.

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