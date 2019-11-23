Древний рецепт на яйцах помог в реставрации нижнего храма собора Казанской Богоматери

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). При реставрации пещерного храма Рождества Богородицы под восстанавливаемым собором Казанской иконы Божией Матери реставраторы использовали в том числе и рецепт смеси на основе яиц. Об этом рассказал на одной из научных секций Форума православной общественности РТ художник-реставратор I категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления Валерий Косушкин из Москвы. Яйца на протяжении многих веков использовались древними зодчими при строительстве в качестве вяжущего материала.

«Тонирование утрат оригинала и реконструкция утраченной живописи – самый ответственный и самый спорный процесс реставрации монументальной живописи. Главной задачей здесь было восстановление эстетического единства и общей гармонии воссоздаваемого интерьера пещерного храма. Согласно утвержденной методике, тонирование велось “обратимыми“ акварельными красками с использованием модифицированной желтковой эмульсии в качестве связующего», – отметил Косушкин.

Бригада реставратора восстанавливала цветовую атмосферу подземного храма, максимально сохраняя подлинные участки с росписью начала ХХ века. Вновь воссозданные своды храма, которые обрушились при подрыве собора большевиками в 1932 году, мастера расписали заново, строго соблюдая шаг орнамента.

Косушкин отметил в своем докладе, что когда в 2017 году реставраторы были привлечены к противоаварийным работам в пещерном храме, геометрические орнаменты, написанные по цементной штукатурке, находились в удручающем, остро аварийном состоянии.

«Из-за неравномерного высыхания фундаментов собора после начатых здесь в 2016 году раскопок оригинальная шпатлевка потеряла связь с основой и мелкими чешуйками осыпалась с поверхности влажной цементной штукатурки. Красочный слой порошился из-за деградации связующего», – описал он состояние уцелевших после взрыва стен с росписями, открытых археологами.

При этом Косушкин подчеркнул, что реставраторам впервые за всю их практику пришлось работать на мокрых стенах, к тому же покрытых плесенью и минеральными высолами. Когда все загрязнения и влага были устранены, специалисты приступили к консервации оригинальной росписи и штукатурки с минимумом реставрационного вмешательства. Методика предварительно была согласована с научно-методическим советом Министерства культуры России.

«Живопись – это пигмент и связующее. Акварель на воде размывается и выгорает. Желток – связующее, он специально предварительно готовится, чтобы не плесневел. Так живопись стоять будет, сколько надо, но следующий реставратор её сможет смыть, не травмируя укрепленный оригинал. Но акварель на желтке можно превратить и в необратимую эмульсию», – пояснил корреспонденту ИА «Татар-информ» Валерий Косушкин выбор закрепителя из инструментария зодчих далеко прошлого.

Современный цемент, добавил он, появился лишь в XIX веке, а до тех пор в кладочный раствор добавляли яйца.

Помимо художника-реставратора, в секции форума, посвященной собору Казанской иконы Божией Матери и самому образу, выступали докладчики, рассказывавшие о разнообразии списков с чудотворной иконы, новых открытиях в области иконографии, соборах в честь Казанской иконы Богоматери в других городах, а также о новых выводах, касающихся храмов и икон Свияжска.

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