WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

23 ноября 2019, 15:36

Общество

Метшин пообещал, что в Казани появятся новые объекты, подобные «Чкаловскому дому»

Рекомендуем

Общество

Метшин пообещал, что в Казани появятся новые объекты, подобные «Чкаловскому дому»

Фото: архив пресс-службы администрации Кировского и Московского райна Казани

Мэрия Казани даст ответ по каждому наказу, поступившему от жителя города в рамках предвыборной кампании «Единой России».

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ»). Программа «Наш двор», инициированная партией «Единая Россия», позволит преобразить жилую среду в Казани: в городе будут появляться объекты, подобные «Чкаловскому дому», который усилиями городских властей, спонсоров и жильцов превратился в арт-объект российского уровня. Об этом сообщил мэр Казани, секретарь городского отделения партии Ильсур Метшин на полях XIX съезда партии в Москве.

«”Чкаловский дом” – это лучшее воплощение того, как инициатива жителей, силы управляющей компании и средства неравнодушных бизнесменов плюс федеральные, республиканские и городские деньги воплотились в одном дворе. Он получился как конфетка», – сказал Метшин. «Аналогичные изюминки однозначно будут появляться и дальше», – добавил он.

По словам градоначальника, вопросы благоустройства очень важны для горожан. Во время предвыборной кампании в Госсовет РТ казанцы озвучивали членам «Единой России» наказы, многие из которых касались состояния городской среды. Метшин подчеркнул, что каждый из озвученных наказов очень важен для власти. «Не могу сказать как мэр что вопрос по Проспекту Победы второй важности, а на улице Зорге в соседнем дворе он первостепенный. Каждый подходил и задавал свой вопрос, ставил проблемы перед нами, перед городской властью. Для каждого жителя его вопрос самый важный. Сейчас у нас целая папка задач, которые мы должны решать в ближайшее время. И мы каждому ответим, в какие сроки мы эти поставленные задачи будем выполнять», – подчеркнул Метшин.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Из Владивостока в Таллин: в Казани открылась выставка автопробега Тотального диктанта
Новости дня
16:50
Путин поблагодарил «единороссов» за защиту интересов граждан

Президент РФ призвал актив «Единой России» и дальше чутко реагировать на запросы людей, их проблемы.

16:42
Сергей Семак: У «Рубина» – дефицит фланговых атакующих футболистов

Наставник «Зенита» прокомментировал победу над казанским клубом со счетом 1:2.

16:34
Путин призвал «единороссов» «трясти» чиновников для решения проблем на местах

Президент РФ выступил на XIX съезде «Единой России» в Москве.

16:14
Глава штаба МГЕР Татарстана вошел в генеральный совет «Единой России»

Состав генсовета партии покинул главврач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев.

16:10
Китайский журналист объяснил, почему россиянки быстро стареют
16:06
«Рубин» попытался отнять очки у лидера чемпионата, но проиграл

Игра в последнем домашнем матче казанцев в 2019 году получилась боевой.

15:57
Скончался самый взрослый член казанской группировки «Тяп-Ляп»

ОПГ «Тяп-Ляп» появилась в 70-х годах прошлого века и считалась одной из первых группировок в СССР.

15:54
Древний рецепт на яйцах помог в реставрации нижнего храма собора Казанской Богоматери

Природный закрепитель защищает росписи и при необходимости может быть удален в будущем.

15:46
Из Владивостока в Таллин: в Казани открылась выставка автопробега Тотального диктанта

По итогам длительного автопробега организаторы выпустили книгу про 12 городов России «Тотальные истории», которую презентовали в рамках выставки.

15:36
Метшин пообещал, что в Казани появятся новые объекты, подобные «Чкаловскому дому»

Мэрия Казани даст ответ по каждому наказу, поступившему от жителя города в рамках предвыборной кампании «Единой России».

15:14
Участие в Международном конгрессе сельской молодежи в Татарстане подтвердили 30 стран

Мероприятие по обмену лучшими практиками в сфере развития сельских территорий пройдет в феврале 2020 года.

15:03
В Челнах лжесоцработник обманул пенсионерку, обменяв 265 тыс. на купюры банка приколов

Аферистка убедила пожилую женщину, что в рамках денежной реформы старые банкноты меняют на новые.

15:02
В Татарстане реализуют новый проект по утилизации биологических отходов

До конца года 19 районов республики будут обеспечены контейнерами и спецавтотранспортом для сбора биоотходов.

14:50
Ильсур Метшин: Проекты «Единой России» помогают продлить жизнь и повысить ее качество

За 15 лет средняя продолжительность жизни в Казани увеличилась с 67 до 78 лет.

14:40
Минмолодежи Татарстана разрабатывает программу по поддержке молодых людей в селах

Все поступившие от муниципалитетов предложения включены в план мероприятий.

14:34
Новогодние волшебники со всей России поздравили Кыш Бабая с юбилеем его резиденции

Сказочные персонажи поприветствовали татарстанцев и поздравили их с наступающим Новым годом.

14:20
Госстройнадзор РТ объяснил челнинским строителям изменения в градостроительном кодексе

На встрече предприниматели задали свои вопросы сотрудникам ведомства.

14:00
Зрелищность и сила: В Казани проходит турнир по брейк-дансу Break Bars Battle

Открытое первенство продлится в столице Татарстана с 23 по 24 ноября.

13:54
Девять работников АПК РТ выиграли в конкурсе «Лучший по профессии» поездку в Германию

Призеры каждой номинации, занявшие первые места, пройдут двухнедельную профессиональную зарубежную стажировку.

13:38
Мухаметшин: Стартовые позиции «единороссов» на выборах в Госдуму РФ очень уверенные

Представители татарстанской «Единой России» выдвинут своих кандидатов на выборах в Госдуму 2021 года.

13:10
«Единороссы» Татарстана завершили анализ свыше 8,3 тыс. наказов избирателей

Исполнение некоторых поручений, поступивших от жителей республики, будет профинансировано из бюджета Татарстана 2020 года.

12:40
«Единороссы» модернизируют приемные Медведева в РТ для выполнения наказов избирателей

Общественные приемные партии власти со временем должны стать многофункциональными центрами.

12:34
«Единороссы» РТ предложили Медведеву поддержать отделения партии в городах и селах

В Москве проходит XIX съезд партии власти, в работе которого принимает участие делегация из Татарстана.

12:20
Рустам Минниханов: Строить надо так, чтобы за каждый объект было не стыдно

Глава Минстроя Татарстана отчитался о выполнении программ по капремонту и строительству.

11:48
В Татарстане обеспечена прослеживаемость всей продукции животного происхождения

Ежесуточно в республике оформляется более трехсот пятидесяти тысяч ветеринарных сертификатов.

События