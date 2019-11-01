Метшин пообещал, что в Казани появятся новые объекты, подобные «Чкаловскому дому»

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ»). Программа «Наш двор», инициированная партией «Единая Россия», позволит преобразить жилую среду в Казани: в городе будут появляться объекты, подобные «Чкаловскому дому», который усилиями городских властей, спонсоров и жильцов превратился в арт-объект российского уровня. Об этом сообщил мэр Казани, секретарь городского отделения партии Ильсур Метшин на полях XIX съезда партии в Москве.

«”Чкаловский дом” – это лучшее воплощение того, как инициатива жителей, силы управляющей компании и средства неравнодушных бизнесменов плюс федеральные, республиканские и городские деньги воплотились в одном дворе. Он получился как конфетка», – сказал Метшин. «Аналогичные изюминки однозначно будут появляться и дальше», – добавил он.

По словам градоначальника, вопросы благоустройства очень важны для горожан. Во время предвыборной кампании в Госсовет РТ казанцы озвучивали членам «Единой России» наказы, многие из которых касались состояния городской среды. Метшин подчеркнул, что каждый из озвученных наказов очень важен для власти. «Не могу сказать как мэр что вопрос по Проспекту Победы второй важности, а на улице Зорге в соседнем дворе он первостепенный. Каждый подходил и задавал свой вопрос, ставил проблемы перед нами, перед городской властью. Для каждого жителя его вопрос самый важный. Сейчас у нас целая папка задач, которые мы должны решать в ближайшее время. И мы каждому ответим, в какие сроки мы эти поставленные задачи будем выполнять», – подчеркнул Метшин.

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