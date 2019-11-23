Участие в Международном конгрессе сельской молодежи в Татарстане подтвердили 30 стран

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Участие в Международном конгрессе сельской молодежи, который пройдет в следующем году в Татарстане, подтвердили 30 стран. Об этом сообщила сегодня на награждении победителей конкурса «Лучший по профессии» среди молодых работников АПК председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

«В этом году наша организация выиграла грант на проведение Международного конгресса сельской молодежи, который пройдет 6 – 9 февраля 2020 года. Идет заявочная кампания. Планируется участие 200 человек. Уже подтвердили свое участие 30 стран, 50 российских регионов, 100 татарстанцев», – рассказала председатель объединения.

Шувалова подчеркнула, что мероприятие проводится для обмена лучшими практиками в сфере развития сельских территорий. «Нам необходимо подготовить такую площадку, где мы соберем лучшие практики со всего мира и посмотрим, что возможно применить у нас в Татарстане», – уточнила она.

Конгресс будет работать по трем направлениям. Это, в частности, «Молодежное предпринимательство на селе», «Культура, сохранение идентичности и туризм: сельские территории как драйверы культурного роста» и «Образование и лидерство: уникальные возможности сельской местности для развития успешной личности».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Аграрное молодежное объединение РТ выиграло грант Президента РФ в размере 3,6 млн рублей.

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