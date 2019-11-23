В Челнах лжесоцработник обманул пенсионерку, обменяв 265 тыс. на купюры банка приколов

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах лжесоцработник обманул пенсионерку, обменяв настоящие деньги на купюры банка приколов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В полицию Автограда обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что недавно к ней пришла якобы соцработник и рассказала о денежной реформе, предложив обменять деньги на новые купюры. Пожилая женщина доверилась аферистке и отдала ей 265 тыс. рублей, получив взамен банкноты банка приколов.

Подделки пожилая челнинка обнаружила лишь спустя несколько часов и сразу обратилась в полицию.

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