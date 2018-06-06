Из Владивостока в Таллин: в Казани открылась выставка автопробега Тотального диктанта

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани открылась выставка по итогам автопробега Тотального диктанта-2019 и прошла презентация книги «Тотальные истории».

«Это выставка посвящена автопробегу нынешнего года, когда мы ехали из Владивостока в Таллин, чтобы передать статус столицы Тотального диктанта новому городу. Нам хотелось, чтобы это было не только путешествие, хотелось, чтобы ещё что-то после этого путешествия осталось, поэтому мы решили написать книгу», — рассказала на выставке координатор российских городов Тотального диктанта Екатерина Тупицына.

Она отметила, что книгу писали 4 писателя: Игорь Маранин, Михаил Визиль, Ильдар Абузяров и Виталий Сираклинов. Книга рассказывает о том, как живут и говорят в разных уголках России.

Впервые команда Тотального диктанта отправилась в путешествие в 2018 году. В 2019 году автопробег расширил свои границы и отправился в «Тотальное путешествие» в 10 тыс. км из Владивостока в Таллин. Маршрут был проложен через 12 городов России. Среди этих городов была и Казань.

«В Казани с автопробегом организаторы были два дня. В рамках автопробега российский известный писатель Абузяров Ильдар провел творческую встречу на тему современной литературы, о ее проблемах. Пахомов Владимир, главный редактор портала “Грамота.ру”, прочитал лекцию “12 интересных историй о русском языке”», — отметил координатор акции по республике Татарстан Вячеслав Шаталов.

Он добавил, что в Казани организаторов Тотального диктанта встретили радушно, а они, в свою очередь, провели интересные мероприятия для жителей города.

Напомним, Казань сейчас борется за звание столицы «Тотального диктанта-2020».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.