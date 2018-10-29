Ильсур Метшин: Проекты «Единой России» помогают продлить жизнь и повысить ее качество

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ»). Национальные проекты в стране, инициированные «Единой Россией», повышают среднюю продолжительность жизни и улучшают ее качество. Об этом сообщил мэр Казани, секретарь городского отделения партии Ильсур Метшин на полях XIX съезда партии в Москве.

«Все нацпроекты, которые сегодня озвучены президентом страны, реализуются в том числе по партийным проектам – это все самые главные насущные проблемы любого города, муниципалитета. Скажем так, то, о чем я мечтал на заре, когда начинал работать мэром. Сегодня любой нацпроект – качественные и четкие индикаторы, которые должны достичь город, район, регион и вся страна в целом», – сказал Метшин.

«Простые вещи на примере Казани. Когда я начинал работать, средняя продолжительность жизни была 67 лет. Сегодня мы приближаемся к 76, задача стоит – 78 лет. Что есть более ценное, чем достойная здоровая жизнь нашего населения, продление качественного уровня жизни и самой продолжительности жизни? Рождаемость, детская смертность, строительство жилья, безопасные дороги, общественные пространства – все это нацпроекты. Инициируются они нашей “Единой Россией”», – пояснил градоначальник.

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