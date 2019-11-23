Минмолодежи Татарстана разрабатывает программу по поддержке молодых людей в селах

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министерство по делам молодежи Татарстана разрабатывает программу по поддержке сельской молодежи. Об этом сообщил сегодня на церемонии награждения победителей конкурса «Лучший по профессии» среди молодых работников АПК РТ заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Сегодня мы разрабатываем в новой редакции большую программу по поддержке сельской молодежи. Призывали все районы республики дать соответствующие предложения. Все поступившие от муниципалитетов предложения включили в план мероприятий. Сегодня идет процесс согласования», – рассказал Садыков.

По его словам, программа может заработать уже со следующего года. «Надеемся, что мы программу утвердим, и со следующего года в новом формате будут работать районные отделения Аграрного молодежного объединения и сама наша республиканская организация», – отметил замминистра по делам молодежи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минмолодежи Татарстана поддержит грантами социально значимые проекты молодых людей. На эти цели из бюджета республики выделят 7 млн рублей.

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