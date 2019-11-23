Новогодние волшебники со всей России поздравили Кыш Бабая с юбилеем его резиденции

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстанский Кыш Бабай вместе со своей внучкой Кар Кызы отпраздновали 10-летие создания своей резиденции. В честь этого события к ним в гости приехали сказочные персонажи со всей России и из-за границы.

«Я этого дня ждал очень долго, поэтому для меня это волшебный день. С моими друзьями мы целый год держим связь, ездим друг к другу в гости и обмениваемся опытом. Бывает, я увижу у них хорошую погоду, положу в мешок и привезу в Татарстан», — поделился с журналистами Кыш Бабай.

В гости к татарстанскому волшебнику приехали Дед Мороз из Великого Устюга с внучкой Снегурочкой, Санта Клаус, Снегурочка Костромская, Тол Бабай из Удмуртии, Кикимора Вятская, Царь Берендей, Байкальский Дед Мороз, Матушка Зима и Девицы — Метелицы. Сказочные персонажи поприветствовали татарстанцев на разных языках народов России и мира, а также поздравили их с наступающим Новым годом.

«Казань — это очень красивый исторический город, здесь живут прекрасные, добрые и улыбчивые люди. Я приехал, чтобы повидаться с ними и поздравить Кыш Бабая с юбилеем резиденции. Мы сегодня и завтра будем праздновать, а вот что я ему подарю — это пока сюрприз», — поделился с корреспондентом «Татар-информ» финский волшебник Санта Клаус.

Праздник продолжится спектаклем «Сказочный переполох» в Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма в 19.00. Кроме того, 24 ноября праздничные мероприятия пройдут в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай, где состоятся открытие «Леса Чудес» и праздничный концерт с участием всех сказочных персонажей.

«Я с удовольствием приглашаю всех татарстанцев к себе в гости! У нас очень много всего интересного. Моя внучка Кар Кызы, мои помощники Батыр и Алтынчеч, все-все мои друзья будут рады видеть вас», — заключил Кыш Бабай.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.