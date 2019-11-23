Госстройнадзор РТ объяснил челнинским строителям изменения в градостроительном кодексе

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Представители Госстройнадзора РТ встретились с застройщиками Набережных Челнов в мэрии Автограда, объяснив им изменения в градостроительном кодексе и ответив на проблемные вопросы. Заседание провел начальник Госстройнадзора РТ Василий Кудряшов, пишут «Челнинские известия».

Начальник Правового управления ведомства Шамиль Раимов объяснил случаи, в которых нет необходимости повторной экспертизы при внесении изменений в проект. «Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получивших положительное заключение экспертизы, если при таких изменениях одновременно соблюдаются требования части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ», — рассказал Раимов. По его словам, изменения в проектную документацию должен утвердить главный инженер проекта.

Руководитель территориального органа по надзору за проведением обследований и испытаний инспекции Роман Баширов рассказал, какие нарушения характерны при определении класса энергоэффективности многоквартирных домов. Кроме того, он затронул проблемные вопросы по надзору за строительными конструкциями навесного вентилируемого фасада и рассказал о новом виде надзора. С августа этого года Госстройнадзор проверяет самовольные постройки, если в ведомство поступают обращения о нарушениях. Штрафов после этого не следует, однако в случае нарушений материалы дела передают в исполком.

По новому закону Госстройнадзор также следит за объектами, которые финансируются с привлечением бюджетных средств: ФАПами, ветеринарными пунктами, сельскими клубами.

Начальник отдела по контролю за долевым строительством Инспекции государственного строительного надзора РТ Фанзиль Ризванов напомнил, что с 1 июля 2019 года вступил в силу закон о переходе застройщиков на эскроу-счета. Этот вопрос контролирует Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На встрече предприниматели задали свои вопросы сотрудникам Госстройнадзора РТ и получили ответы от экспертов.

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