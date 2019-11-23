Зрелищность и сила: В Казани проходит турнир по брейк-дансу Break Bars Battle

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани проходит открытое первенство по брейк-дансу Break Bars Battle, которое продлится до 24 ноября.

Би-бои и би-герл участвуют в номинации один на один, которая разбита по возрастам: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Также в рамках первенства пройдут командные баттлы 4×4, в которых примут участие около 30 команд и новая номинация — Kids powermove. Больше всего участников, около 300, зарегистрировалось в номинации «Один на один» в возрасте от 7 до 10 лет.

«В этом году мы решили провести новую номинацию под названием Kids powermove до 12 лет и сделать упор на зрелищные и силовые элементы. Мы решили, что в преддверии Олимпиады новая номинация будет наиболее актуальной», — сказал организатор Break Bars Battle Сергей Григорьев.

В этом году кроме городов Сибири и Урала на турнир впервые приехали участники из Киришей и Уфы. По подсчетам организаторов, на первенство пришли около 700 человек.

«Сегодня пришли около 25 моих учеников, самые мощные из них — ребята из старшей группы, представители команды Exclusive collection, которые также будут принимать участие в командных баттлах», — рассказал тренер из Казани Рушан Ильдрханов.

Открытое первенство по брейк-дансу проводится в Татарстане с 2018 года. Break Bars Battle является социальным проектом, который получил грантовую поддержку от Минэкономики РТ. В турнире принимают участие молодые би-бои и би-гёрл в возрасте от 4 до 14 лет. Финалы первенства по брейк-дансу пройдут 24 ноября.

«Я пришла на турнир со своим сыном Егором, который занимается около трех месяцев, это первый его большой турнир», — сказала одна из зрительниц Светлана.

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