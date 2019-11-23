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Татар-информ

23 ноября 2019, 13:38

Политика

Мухаметшин: Стартовые позиции «единороссов» на выборах в Госдуму РФ очень уверенные

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Политика

Мухаметшин: Стартовые позиции «единороссов» на выборах в Госдуму РФ очень уверенные

Фото: er.ru

Представители татарстанской «Единой России» выдвинут своих кандидатов на выборах в Госдуму 2021 года.

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ»). «Единая Россия» имеет все шансы сохранить конституционное большинство в Госдуме РФ после выборов 2021 года. Сегодня партию активно поддерживают избиратели старших возрастов, которые традиционно придерживаются левых политических взглядов. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на полях XIX съезда партии в Москве.

«Если говорить о стартовых позициях партии “Единая Россия”, они достаточно уверенные — 34%. Стартовать на выборах с такой базы очень неплохо, у других партий поддержка 12 — 15% и меньше. Но это тот электорат, который нельзя растерять. Это тот электорат, который надо уверенно добавлять в поддержку решений, принимаемых партией, создание условий для жизни людей», — сказал Мухаметшин. «Нас приятно радует, что около 60% пожилых людей, казалось бы, с левым уклоном прежних лет, коммунистическим, поддерживают инициативы “Единой России”», — добавил он.

По словам Мухаметшина, борьба на выборах 2021 года будет напряженная, поскольку все политические партии активизируют свою работу. «Никто не хочет революции, никто не хочет какого-то непонятного изменения курса в сторону левую, правую. Все хотят, чтобы наращивался потенциал развития, чтобы проводить политику с человеческим лицом», — отметил руководитель парламента.

Фарид Мухаметшин отметил, что татарстанские «единороссы», будут участвовать в выборах 2021 года, выдвинув ряд своих кандидатов. «Я думаю, что мы сможем, общаясь, разъясняя, проводя открытую честную политику, получить поддержку», — поделился мнением Мухаметшин.

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