«Единороссы» Татарстана завершили анализ свыше 8,3 тыс. наказов избирателей

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане завершен системный анализ наказов избирателей, которые были собраны в рамках предвыборной кампании в Госсовет РТ шестого созыва. На их реализацию «единороссам» потребуется несколько лет. Об этом сообщил руководитель парламента Татарстана, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на полях XIX съезда партии в Москве.

«Мы получили 8,3 тыс. наказов, предложений. Уже проведена серьезная работа по их систематизации. Понятно, что это в один год в одном бюджете все это не вместишь и не реализуешь. Есть оперативные вещи, не требующие больших финансовых ресурсов, есть вопросы, связанные с обязательным бюджетированием из бюджетов республики, федеральных бюджетов и местных бюджетов», — сказал Мухаметшин.

По его словам, ответственность за исполнение наказов уже распределена по уровням власти и по конкретным государственным органам. Исполнение некоторой части наказов будет учено при формировании бюджета на 2020 год. «Мы бюджет принимаем в третьем чтении уже 27 ноября, что-то будет учитываться... После чего будет учитываться бюджет местных советов городов и районов республики. То, что будет взято на контроль, мы будем отслеживать и снимать официально с контроля после того, как получим результат», — уточнил Мухаметшин.

Руководитель парламента пояснил, что наказы населения — это одна из форм проявления доверия людей к тем депутатам и той партии, за которую они голосовали. «Обмануть их надежды мы не имеем права. Будем все силы поднимать для того чтобы максимально разрешить поставленные вопросы», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

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