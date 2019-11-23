«Единороссы» модернизируют приемные Медведева в РТ для выполнения наказов избирателей

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ»). Активисты татарстанской «Единой России» изменят формат работы общественных приемных партии, чтобы наиболее эффективно решать наказы, которые поступили от избирателей в период предвыборной компании в Госсовет РТ шестого созыва. Об этом сообщил руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев на полях XIX съезда партии в Москве.

«Чтобы выполнить все 8 тыс. наказов, нужно провести огромную работу, трансформировать саму организационную структуру партии, модернизировать приемные Медведева по всей республике. Нужно совместно с органами местного самоуправления решать все эти вопросы, двигаться по каждому конкретному пункту, который избиратель поставил. Я считаю, что у нас впереди огромная работа, еще сегодня прибавятся задачи, которые поставит федеральное руководство. Я думаю, Татарстан, как всегда, справится с этими задачами», — сказал Кондратьев.

В Москве начал работу XIX съезд «Единой России» в повестку которого входят вопросы реорганизации общественных приемных партии. Как ранее сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, общественные приемные со временем должны стать многофункциональными партийными центрами. «Это не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения. Это многофункциональные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию», — отметил генеральный секретарь.

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