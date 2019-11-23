«Единороссы» РТ предложили Медведеву поддержать отделения партии в городах и селах

(Москва, 23 ноября, «Татар-информ»). Представители татарстанской «Единой России» предложили руководителю партии, Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву продолжить проведение конкурса по поддержке первичных организаций, а также организовать аналогичный конкурс для местных отделений, открытых на уровне муниципалитетов. Об этом сообщил руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев.

«У Медведева были сомнения по поводу продолжения конкурса первичных организаций. Надеюсь, мы эти сомнения развеяли. Я еще предложил, чтобы уровень конкурса подняли до местных отделений. Это тоже очень важно, потому что основная партийная структура — это местные и первичные отделения партии. Мы нашли поддержку», — сказал Кондратьев.

По его словам, серьезный разговор «единороссов» с Медведевым также был на тему организации детского отдыха и поддержки молодых матерей, которые после выхода на работу теряют возможность получения пособий. «Я думаю, что руководитель партии и Правительства РФ нас услышал в этом вопросе», — подчеркнул Кондратьев.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев накануне провел встречу с активом местных и первичных отделений партии «Единая Россия», на которую были приглашены представители Татарстана.

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