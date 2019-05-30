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Татар-информ

23 ноября 2019, 12:20

Официальная хроника

Рустам Минниханов: Строить надо так, чтобы за каждый объект было не стыдно

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Официальная хроника

Рустам Минниханов: Строить надо так, чтобы за каждый объект было не стыдно

Фото: архив

Глава Минстроя Татарстана отчитался о выполнении программ по капремонту и строительству.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал строителей выполнять работы качественно и жестко контролировать их. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Работать надо так, чтобы за каждый отремонтированный и построенный объект было не стыдно. Надо жестким образом требовать соблюдения всех норм и технологических процессов, требовать качества», — сказал Рустам Минниханов.

Глава Минстроя республики Ирек Файзуллин на совещании отчитался о выполнении профильных программ. Так, капремонт многоквартирных жилых домов в Татарстане завершен на 98,94%, что касается детсадов, то работы закончили на 101 объекте из 112.

В республике продолжают ремонтировать ресурсные центры — из 15 осталось закончить работы только на одном. Кроме того, ведется строительство сельских клубов: 16 уже построено, на 5 сейчас устраивают кровлю, устанавливают окна и двери, прокладывают сети.

Из 40 запланированных на 2019 год объектов культурного назначения осталось отремонтировать только один, а из 31 учреждения соцобслуживания — еще 3. Также осталось закончить работы в одном помещении муниципального архива из плановых 13.

В Татарстане также строят 22 блочно-модульных пункта комплексного обслуживания населения.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел ее Президент. В совещании также участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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