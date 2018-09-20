В Татарстане обеспечена прослеживаемость всей продукции животного происхождения

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В республике обеспечена прослеживаемость всей продукции животного происхождения. Об этом заявил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент республики Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Докладывая о текущей работе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, Алмаз Хисамутдинов отметил, что в республике «серьезная работа проведена по цифровизации оформления ветеринарно-сопроводительных документов».

Так, 1 с июля текущего года в автоматизированную информационную систему «Меркурий» (предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ – прим. Т-и) поэтапно вошла готовая мясная, рыбная и молочная продукция. А с 1 ноября вся продукция животного происхождения сопровождается электронными ветеринарными документами. Это обеспечивает полную прослеживаемость этой продукции, пояснил Алмаз Хисамутдинов.

Согласно данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, ежесуточно в республике оформляется более трехсот пятидесяти тысяч электронных ветеринарных сертификатов.



«В течение года совместно с Россельхознадзором проведена значительная работа с представителями предприятий, сельхозформирований, личными подсобными хозяйствами. На сегодняшний день мы уверенно можем сказать, что вся подконтрольная продукция внесена в эту систему [”Меркурий”]», – резюмировал главный государственный ветеринарный инспектор РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», ветеринарная служба оценила ситуацию по опасным инфекционным болезням животных в Татарстане.

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