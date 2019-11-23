Китайский журналист объяснил, почему россиянки быстро стареют

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Россиянки стареют якобы быстрее китаянок, поскольку после свадьбы перестают следить за своей внешностью, заявил журналист китайского портала Sohu. Об этом пишут «Известия».

Автор связывает это с тем, что русские женщины отдают много сил семье. Кроме того, он полагает, что из-за холодного климата страны ее жители привыкли к высококалорийной пище, которая богата углеводами.

«Русские девушки высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — отмечает китайский журналист.

По его мнению, можно избежать этих проблем, если после свадьбы женщины будут заниматься спортом и правильно питаться.

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