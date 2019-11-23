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Татар-информ

23 ноября 2019, 11:04

Культура

Сводный хор девочек из Казани стал лауреатом Всероссийского хорового фестиваля

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Культура

Сводный хор девочек из Казани стал лауреатом Всероссийского хорового фестиваля

Фото: оргкомитет фестиваля

Песни Пахмутовой – «Надежда», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Будьте счастливы, люди» спели вокалисты из 27 лучших хоров России.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В Музее Победы 22 ноября состоялось награждение победителей Всероссийского хорового фестиваля. В номинации «Детские учебные хоры» дипломом II степени награжден cтарший сводный хор девочек «Науруз» Детской школы искусств № 9 и Детской музыкально-хоровой школы № 16 из Казани. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

Хор стал участником заключительного гала-концерта, во время которого тысячеголосый хор исполнил композиции Александры Пахмутовой в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны РФ. Более десяти самых известных песен, в том числе «Надежда», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Будьте счастливы, люди» спели вокалисты из 27 лучших хоров из двадцати регионов России.



Гала-концерт завершил V Всероссийский хоровой фестиваль, в котором приняло участие более 1,5 тыс. профессиональных и любительских коллективов.

«Около 47 тыс. певцов поделились своим талантом и любовью к песне, полмиллиона человек приходили в залы поддержать участников фестиваля», – отметили организаторы.



Цель Всероссийского хорового фестиваля – популяризировать хоровое пение как самый доступный вид музыкального искусства, сохранить отечественные традиции вокально-хорового искусства.

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