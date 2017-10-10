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Татар-информ

23 ноября 2019, 10:32

Сельское хозяйство

Ветслужба оценила ситуацию по опасным инфекционным болезням животных в Татарстане

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Сельское хозяйство

Ветслужба оценила ситуацию по опасным инфекционным болезням животных в Татарстане

Фото: архив/Расих Фасхутдинов

С начала года в России зарегистрировано 118 очагов африканской чумы свиней, том числе 13 – в Приволжском федеральном округе.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Республика благополучна по особо опасным инфекционным болезням сельскохозяйственных животных – за истекший период 2019 года в Татарстане не зарегистрировано ни одно такое заболевание.

Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на совещании в Доме Правительства Татарстана, докладывая о текущей работе возглавляемой им службы.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент республики Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как сообщил Алмаз Хисамутдинов, эпизоотическая ситуация в Российской Федерации пока остается напряженной и не дает право расслабляться.

«Основную опасность представляют африканская чума свиней, грипп птиц и нодулярный дерматит», – уточнил докладчик.

По его словам, с начала года в России зарегистрировано 118 очагов африканской чумы свиней. В том числе 13 – в Приволжском федеральном округе, а именно в Ульяновской, Нижегородской и Саратовской областях.  

Как заметил главный государственный ветеринарный инспектор РТ, одной из основных причин такого широкого распространения АЧС является циркуляция вируса среди диких кабанов, они формируют природные очаги этой болезни. К слову, из 13 случаев распространения инфекции, зарегистрированных в ПФО, семь приходится на диких кабанов, заметил докладчик.

«Так как против АЧС нет вакцины и лечения, нам приходится применять другие меры профилактики», – сообщил Алмаз Хисамутдинов. Например, совместно с Россельхознадзором осуществляются мониторинговые исследования домашних свиней и диких кабанов. Контролируется поступающая на территорию республики свиноводческая продукция – это необходимо, так как были случаи, когда недобросовестные производители отгружали инфицированную продукцию.

Кроме того, проводятся обследования свиноводческих предприятий на биологическую защищённость. К примеру, при такой проверке были выявлены нарушения соответствующих требований в ООО «Камский бекон» (Тукаевский район), ООО «Авангард» (Буинский район), КФХ Пашкова С.И. (Верхнеуслонский район), ООО «Салман» (Алькеевский район), хозяйстве индивидуального предпринимателя Габдрахманова И.Г. (Менделеевский район), ООО им. М.Джалиля (Бугульминский район).

Главный государственный ветеринарный инспектор РТ считает, что руководителям свиноводческих хозяйств следует максимально обеспечить закрытый режим содержания животных, а собственникам ЛПХ – не допускать свободного выгула свиней.

Также рекомендуется поля с кормовыми сельхозкультурами, которые могут стать кормовой базой для диких кабанов, не располагать ближе одного километра от ограждений свиноводческих предприятий, пояснил Алмаз Хисамутдинов.

По словам докладчика, по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота в текущем году в России объявлены неблагополучными 30 пунктов, из них 10 – в Саратовской области. «Против этой инфекции мы проводим вакцинацию всего поголовья КРС. Это позволяет обеспечить благополучие по данному заболеванию», – сообщил главный государственный ветеринарный инспектор РТ.  

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