Выставка «История татарского народа» откроется в Нацмузее РТ

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 28 ноября состоится открытие выставки работ члена Союза художников Республики Татарстан Ирека Массарова «История татарского народа». Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции посетители увидят более полусотни произведений победителя набережночелнинской конкурсной выставки «Художник года» в номинации «Графика» за самобытное раскрытие национальной темы Ирека Массарова. Помимо графических работ, зрители также познакомятся с произведениями, выполненными маслом в смешанной технике.



Творчество Массарова апеллирует к исторической и культурной памяти народа. Он достойный продолжатель национальных художественных традиций, подвижник татарской культуры.

У художника присутствует своеобразное творческое видение и индивидуальный почерк. Его картины посвящены истории возникновения татарской деревни и событиям из жизни далеких предков, их обычаям и традициям.

Ирек Массаров – участник многочисленных республиканских смотров-конкурсов художников, межрегиональной художественной выставки «Большая Волга» в Казани, Перми и Йошкар-Оле, имеет множество наград.

Открытие запланировано на три часа дня. Выставка будет работать до 22 декабря.

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