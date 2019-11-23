Роскосмос рассказал о сближавшемся с Землей неизвестном астероиде

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Российские астрономы обнаружили в околоземном пространстве неизвестный ранее малый астероид. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Небесное тело 6 ноября заметил один из комплексов Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, расположенный в районе села Передовое Амурской области.

Исследователи Астрономического научного центра пришли к выводу, что астероид вращается вокруг Солнца, его период обращения равен 2,89 года. При этом он был замечен в интервале наибольшего сближения с Землей, расстояние от него до центра планеты составляло 139 тыс. 410 км.

«По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», – отмечает Роскосмос.

После того, как поиск по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза подтвердил, что астероид наблюдается впервые, сведения о нем распространили по мировым обсерваториям. 8 ноября подтверждающие наблюдения получили Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (США).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что потенциально опасный астероид диаметром около километра, который наблюдали в том числе и астрономы КФУ, прошел мимо Земли.

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