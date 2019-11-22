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Татар-информ

23 ноября 2019, 03:26

Общество

Редакторы татарских печатных изданий открыли пестречинцам, чем уникальны их издания

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Общество

Редакторы татарских печатных изданий открыли пестречинцам, чем уникальны их издания

Фото: pestrecy-rt.ru

Несмотря на то, что интернет вытесняет бумажные носители, есть те, кто очень любит листать печатные страницы.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Руководители татарских печатных изданий АО «Татмедиа» посетили Пестречинский район Татарстана. Редактора и журналисты газет «Шахри Казан», «Медени жомга», журналов «Сабантуй», «Ялкын», «Салават купере», «Сююмбике», «Казан утлары», «Идель» и других изданий на встрече с читателями в местной школе рассказали пестречинцам о том, чем интересны и уникальны их СМИ. Свежие номера они подарили присутствующим, пишет местная газета «Вперед».

Несмотря на то, что интернет вытесняет бумажные носители, есть те, кто очень любит листать печатные страницы. Среди поклонников – не только представители старшего поколения, но и молодежь и дети. В семье Гумеровых читают все – от самого младшего до старшего возраста, с удовольствием выписывают печатные издания.

Школьница Зилия Гумерова рассказала, что мама регулярно выписывает разные журналы – в зависимости от предпочтений. «Сама я люблю "Ялкын", а мама коротает свободное время за "Сююмбике", братик обожает "Салават купере"», – поделилась юная жительница Пестрецов.

 

Пятиклассница Дина Миндубаева также замечает, что тоже является поклонницей журнала «Салават купере». «Мне очень нравится решать задания», – сказала она.

Неудивительно, что самой желанной гостьей для них стала главный редактор этого детского журнала Зиля Хуснетдинова. Она рассказала, что «Салават купере» – это нечто вроде маленькой книги со сканвордами, раскрасками, стихами, поучительными рассказами, журнал выходит на русском и татарском языках. Дети всегда с нетерпением ждут новый номер.

Журналу «Сабантуй» в этом году исполнилось 95 лет. Раньше он издавался в виде газеты, а уже с 2014 года стал журналом. Редактором издания является Ильназ Файзуллин. Он рассказал, что маленькие читатели часто присылают в редакцию свои сочинения, стихи – все они с удовольствием публикуются. Также в журнале можно найти различные загадки, сканворды, кроссворды, ребусы, здесь часто проводятся конкурсы, а победителям дарят подарки.

Другой журнал «Ялкын» рассчитан уже на более взрослую аудиторию, где основными читателями и авторами являются девушки и юноши.

Мероприятие состоялось при участии татарского писателя, поэта, драматурга и публициста Галимьяна Гильманова. Он напомнил ребятам о ценности книги, которая сохраняется во все времена.

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