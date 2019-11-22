Болгарские школьники не смогли разгадать старинные профессии в квест-игре «Люди Х»

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Одиннадцатиклассники Болгарской первой городской средней школы приняли участие в профориентационной квест-игре «Люди Х». За основу квест-игры были взяты и актуальные, и устаревшие на сегодняшний день профессии. Об этом пишет местная газета «Яна тормыш».



Ведущая – сотрудница центральной библиотеки Ольга Сидоршина – предложила разделиться на две команды для прохождения конкурсов «Черный ящик», «Ребус по слайдам», «Угадай мелодию», «Отдел кадров». В каждом из предложенных конкурсов нужно было угадать определенную профессию.

Все школьники проявляли активность, с энтузиазмом участвовали во всех конкурсах. Особый интерес ученики проявили к устаревшим профессиям, отгадать которые у них получилось не сразу. Современные профессии подростки разгадали без труда.



Мероприятие было направлено на привлечение внимания к выбранным профессиям и популяризацию профориентационной литературы, развитие кругозора и внимательности среди учащихся.

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