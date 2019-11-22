Спасский «Бал-Май» стал лучшей интерактивной программой по версии Russian Event Awards

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Интерактивная программа Болгарского музея-заповедника «Бал-Май» (Спасский район) заняла первое место в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом пишет газета «Яна тормыш».



Конкуренцию гастрономическому проекту «Бал-Май» составили проекты из Казани, Удмуртии, Бурятии, Свердловской области и Красноярского края. Финал проходил в Самаре.

Несмотря на высокую конкуренцию, «Бал-Маю» не было равных по содержательной презентации, запоминающейся визитной карточке, яркой подаче проекта участниками, которые буквально дали возможность «попробовать историю на вкус».



Команду, подготовившую проект, наградили дипломом.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что елабужская «Спасская ярмарка» признана победителем Russian Event Awards-2019 в популяризации народных традиций.

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