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Татар-информ

23 ноября 2019, 06:23

Общество

Спасский «Бал-Май» стал лучшей интерактивной программой по версии Russian Event Awards

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Общество

Спасский «Бал-Май» стал лучшей интерактивной программой по версии Russian Event Awards

Фото: spas-rt.ru

Конкуренцию гастрономическому проекту «Бал-Май» составили проекты из Казани, Удмуртии, Бурятии, Свердловской области и Красноярского края.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Интерактивная программа Болгарского музея-заповедника «Бал-Май» (Спасский район) заняла первое место в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом пишет газета «Яна тормыш».

Конкуренцию гастрономическому проекту «Бал-Май» составили проекты из Казани, Удмуртии, Бурятии, Свердловской области и Красноярского края. Финал проходил в Самаре.

Несмотря на высокую конкуренцию, «Бал-Маю» не было равных по содержательной презентации, запоминающейся визитной карточке, яркой подаче проекта участниками, которые буквально дали возможность «попробовать историю на вкус».

Команду, подготовившую проект, наградили дипломом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что елабужская «Спасская ярмарка» признана победителем Russian Event Awards-2019 в популяризации народных традиций.

 

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