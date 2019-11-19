Яруллин: Для освоения Арктики России нужны совершенно новые химические материалы

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Для полноценного освоения районов крайнего Севера России нужны материалы с новыми химическими свойствами. Их создание татарстанскими учеными даст мощный импульс развитию экономики республики. Об этом в интервью с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым заявил руководитель «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

«Новые материалы нужны, тем более в России, потому что мы живем в вечной мерзлоте, дальше подзолы, небольшое количество чернозема, а в основном у нас Север, Арктика. Для Арктики необходимы совершенно новые материалы, конструкционные полимеры, тормозные жидкости, масла, другие компоненты, которые нужны для трубопроводов, судов», — объяснил Яруллин.

Он добавил, что создание новых видов материалов не только поможет освоению труднодоступных территорий страны, но и принесет заметные поступления в татарстанскую казну.

«Поэтому новые материалы востребованы и нужны, только с их помощью можно поднять экономику. Если ты сегодня будешь строить производства полиэтилена, полипропилена, то цены снижаются, потому что производителей становится много. А эти новые продукты востребованы. Если ты не производишь его у себя, значит, ты его покупаешь, а продавец сам диктует цену», — резюмировал Рафинат Яруллин.

Интервью с Рафинатом Яруллиным читайте на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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