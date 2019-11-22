Яруллин: Санкции – это возможность развивать свою экономику

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Введенные западными странами санкции против России не смогли причинить заметного ущерба экономике Татарстана. Однако внешние ограничения – хороший стимул для развития на основе собственных производств. Такое мнение в беседе с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым высказал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

«Особого вреда от санкций я не вижу. Понятно, что под санкциями жить сложнее – есть сложности в кооперации между предприятиями и теми, у кого мы покупаем технологии. Но они – не главное. А главное – нам самим нужно развиваться», – объяснил Яруллин.

В пример он привел одно из заседаний холдинга, участником которого стал представитель индийского бизнеса.

«Его презентация начиналась с поздравлений нас с санкциями, ведь поэтому мы можем более активно развивать у себя приоритетные направления. И мы продолжаем работать в этом ключе», – заключил руководитель «Татнефтехиминвест-холдинга».

Интервью с Рафинатом Яруллиным читайте на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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