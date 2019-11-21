Бесплатный фестиваль ко Дню матери включит 46 тренингов, выставку сыров и сладостей

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 23 ноября, в Нижнекамске состоится ежегодный фестиваль ко Дню матери. Традиционно праздник состоится в местном Доме дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба адмиристрации Нижнекамского района РТ.
Участниц фестиваля ждут 46 бесплатных мастер-классов и тренингов; ярмарка оригинальных рукодельных подарков, специально сделанных к этому дню; выставка-продажа домашних сладостей и сыра.
В этот же день в 10 часов утра начнется концерт, будет работать театр для детей (начало – в полдень, вход свободный). Также состоятся конкурс рисунков; игротека, спортивные игры для всей семьи, модные настольные игры; розыгрыш призов среди посетителей праздника.
Организаторами фестиваля являются «Женщины Нижнекамска».