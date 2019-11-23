В рамках международного «Кутуй-феста» в Казани открылась выставка «Ветер странствий»

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В Казани состоялся IV Международный «Кутуй-фест», посвященный известному татарстанскому поэту Рустему Кутую. В рамках события выступили литературоведы из США, а также прошло открытие выставки, сообщают организаторы.

Ежегодным организатором является заслуженный деятель культуры РТ, писатель – Маргарита Небольсина. Под эгидой Академии наук Республики Татарстан, Союза писателей РТ и других организаций в Доме Аксенова по вопросам русскоязычной литературы в РТ выступили литературоведы из США – Лилия Касферта, писатели из Казани, Республики Удмуртии, библиотекари из Зеленодольского, Сабинского и Верхнеуслонского районов республики.

картина Лады Аюдаг



Писателей поддержали художники Казанского отделения Профессионального союза художников РТ. В рамках фестиваля в Храме всех религий открылась выставка «Ветер странствий», которая продлится до 30 декабря.



Свои картины представили куратор выставки Лада Аюдаг, художники Айрат Садреев, Раиса Хайрудинова, Алла Суркова, Татьяна Гнездилова, Вероника Музафарова, Татьяна Шаталина и другие мастера.

При полном аншлаге порадовали пришедших зрителей своими стихами поэты республики – Елена Черняева, Лада Аюдаг, Натан Солодухо, Иосиф Хапчик. Композиции на русском, татарском и французском языках исполнил популярный дуэт «Бэхет» (Сергей Крайнов и Сания Ибрагимова).

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