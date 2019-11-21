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Татар-информ

23 ноября 2019, 04:17

Общество

Нурлатские школьники побывали в комнате жениха и невесты в новом Дворце бракосочетания

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Общество

Нурлатские школьники побывали в комнате жениха и невесты в новом Дворце бракосочетания

Фото: zags.tatarstan.ru

В ходе экскурсии дети посетили комнату жениха и невесты и побывали в зале торжественной регистрации брака.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Для нурлатских школьников провели экскурсию по Дворцу бракосочетания. Специалисты отдела ЗАГС исполкома Нурлатского района познакомили детей с историей создания органов ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ЗАГСа объяснили ученикам, какие виды актов гражданского состояния существуют, как формируется архив актовых записей, показали, как выглядят бланки свидетельств.

В ходе экскурсии подростки познакомились с кабинетом, в котором проводится прием граждан, посетили комнату жениха и невесты, побывали в зале торжественной регистрации брака.



В зале торжественной регистрации брака начальник отдела ЗАГС Гумерова Лилия отметила, что бракосочетание молодоженов является лишь маленькой частью работы отдела ЗАГС, а в целом – это кропотливый труд, требующий сосредоточенности и внимания.

Сотрудник отдела ЗАГС в своей работе должен быть и психологом, работая с гражданами в радостные и печальные моменты их жизни, а также должен обладать навыками архивоведа, иметь юридические знания, особенно в области семейного права.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нурлате 2 сентября открылся новый Дворец бракосочетания. Первая регистрация брака состоялась уже 3 сентября.

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