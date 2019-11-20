В Аксубаевском районе провели посев спиреи и ясеня ланцетного

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Работники Аксубаевского лесничества и Аксубаевского лесхоза провели посев спиреи и ясеня ланцетного в питомнике Чебоксарского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



Растения засадили на площади 0,06 га. Спирея ценится в декоративном садоводстве и лесопарковом хозяйстве. Растение отличается большим разнообразием форм и размеров кустов, времени и продолжительности цветения, окраски цветков и формы соцветий. Спирея широко применяется при озеленении и организации живых изгородей.

Ясень ланцетный отличается стройным стволом, компактной кроной и блестящими, темно-зелеными листьями, снизу бледно-зелеными. Он широко используется в загородном озеленении.



Ценность этого ясеня при создании ландшафтов заключается в быстром росте, а также размерах, которых дерево способно достигать при надлежащем уходе. Его можно высаживать в одиночку, а также использовать для групповых посадок, в том числе сочетая с другими лиственными растениями.

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