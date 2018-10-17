Более 120 тыс. татарстанцев ожидают на референдумах по самообложению 24 ноября

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На 19 референдумах по самообложению, которые запланированы 24 ноября в районах, планируется участие более 120 тыс. татарстанцев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ЦИК РТ.

«На 24 ноября запланировано проведение 19 местных референдумов по вопросу введения самообложения граждан. Будет организована работа 15 территориальных избирательных комиссий, 115 участковых избирательных комиссий, ожидаемое количество избирателей — более 123 тыс. человек», — рассказали в Центральной избирательной комиссии Татарстана.

Самое большое количество жителей планируют принять на участках в Буинском муниципальном районе — почти 17 тыс. человек, а меньше всего избирателей заявлено в Тукаевском районе — около 700 человек. В конце этой неделе вопрос самообложения будут решать Актанышский, Алькеевский, Арский, Буинский, Высокогорский, Камско-Устьинский, Кукморский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тукаевский и Ютазинский районы РТ. А следить за ходом референдумов будут специально подготовленные наблюдатели.

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