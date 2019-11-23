Золото первенства РТ по пожарно-прикладному спорту взяла команда из Нижнекамска

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Второй год подряд золото первенства РТ по пожарно-прикладному спорту получают ребята из Нижнекамска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В двенадцатый раз в республике проходит открытый турнир по пожарно-прикладному спорту памяти выдающегося руководителя пожарной охраны Николая Лобова. В этот раз в борьбе за главный приз и почетное первое место боролись восемь команд. На испытания заявились также спортсмены из Чувашии и Марий Эл.

Соревнования проходили в трех возрастных категориях. Чтобы стать лучшими из лучших ребятам предстояло мастерски взобраться по штурмовой лестнице и пробежать стометровку с препятствиями.

Второй год подряд первыми в командном зачете стали ребята из Нижнекамска. Второе и третье место по праву достались казанским командам.

Победителей и призеров поздравил Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Ирек Кадамов. Он выразил надежду, что юные спортсмены в ближайшем будущем выступят на Всероссийский и международных соревнованиях.

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