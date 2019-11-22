Татарстанцы стали вторыми на национальном чемпионате «Абилимпикс»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Сборная Татарстана заняла второе место в общекомандном зачете по итогам финала V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Первое место заняла сборная Москвы, третье место – Московской области», – отмечается в сообщении ведомства.

Состязания проходили с 20 по 22 ноября в Москве на территории ВДНХ. Они были разделены на два этапа – отборочные и собственно финальные. Победители региональных этапов чемпионата «Абилимпикс» соревновались в трех категориях: «Школьники», «Студенты» и «Специалисты».

Всего Татарстан на соревнованиях представляли 90 участников, распределенных по 43 профессиональным компетенциям. По сравнению с прошлым годом республика удвоила свою сборную, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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