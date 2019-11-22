После жалобы жителей в Заинском районе ликвидировали свалку у опушки леса

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Сотрудники Заинского лесничества ликвидировали несанкционированную свалку, находившуюся на прилегающей к лесному фонду территории.

О свалке лесники узнали из обращения, размещенного в системе «Народный контроль». На захламленной территории они собрали более 2,5 тонны мусора и вывезли его, сообщает пресс-служба Минлесхоза Татарстана.

Жители республики регулярно жалуются в «Народный контроль» на несанкционированные свалки в лесах. Хотя «вывоз мусора не входит в компетенцию лесного контроля, работники Минлесхоза республики регулярно проводят сбор и вывоз бытового мусора за счет собственных сил», отмечают в ведомстве.

Кроме того, лесники организуют различные акции по очистке лесов, к которым привлекают неравнодушных граждан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за борьбу со свалками школьник из Казани заработал самокат, гироскутер и айфон.

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