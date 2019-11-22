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Татар-информ

22 ноября 2019, 22:24

ОбществоКультура

Отборочный тур чемпионата по чтению вслух Loud Allowed пройдет в Казани

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ОбществоКультура

Отборочный тур чемпионата по чтению вслух Loud Allowed пройдет в Казани

Фото: архив, соцсети

Участники состязания будут читать с листа незнакомые тексты на двух языках – русском и английском.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 23 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится отборочный тур чемпионата по чтению вслух Loud Allowed Contest.

Участники турнира будут читать с листа незнакомые тексты на двух языках – русском и английском. Помимо Казани, отборочные туры будут организованы в Архангельске, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Москве, Новосибирске, Перми и Санкт-Петербурге.

Новый сезон чемпионата приурочен к перекрестному Году музыки Великобритании и России. Из-за этого отобранные для чтения литературные произведения так или иначе связаны с музыкальной культурой двух стран. Темой тура в столице Татарстана станет Folk.

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Партнером чемпионата выступает посольство Великобритании в Москве. «Победитель поедет на финал в Москву в резиденцию посла, а чемпиона ждет поездка в Лондон!» – отмечают организаторы.

Для участия обязательна предварительная регистрация – https://www.biblioring.ru/join. Начнется мероприятие в 18 часов. Возрастное ограничение – 18+. 

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