«Нефтехимик» продолжил серию неудач

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После трех поражений подряд нижнекамский «Нефтехимик» сегодня вновь уступил, проиграв на своем льду китайскому «Куньлуню» со счетом 0:2. Судьба встречи была решена в третьем периоде, когда гости за пять минут забросили две безответные шайбы.

В нынешнем сезоне «Нефтехимик» стал самой серийной командой. В начале сезона нижнекамцы опустились на последнее место, проиграв восемь матчей подряд. Затем «Нефтехимик» установил клубный рекорд, одержав десять побед подряд и поднявшись на третье место. А затем нижнекамцы проиграли три раза подряд. Так что сегодня хозяева могли либо прервать свою вторую за осень серию неудач, либо продолжить проигрывать. Произошло второе.

В первом периоде команды играли предельно аккуратно, ни разу не нарушив правила, что, конечно, редкий случай. Забегая вперед можно сказать, что первое удаление в матче было зафиксировано арбитрами только в середине второго периода, гости получили две минуты. Да и количество бросков в створ ворот, 8–8, также подтверждало умиротворенное настроение соперников. Понятно, что в итоге первый период завершился со счетом 0:0.

И во втором периоде забить никому не удалось, хотя «Нефтехимик» дважды получал возможность сыграть в большинстве. Гости ничуть не уступали хозяевам в активности, даже перебросали их: 12–13 – броски в створ ворот за второй период.

Первый гол публика увидела только в начале третьей двадцатиминутки, когда успех отпраздновал финский легионер китайской команды Олли Палола, 0:1. Неудача подхлестнула нижнекамцев, но отыграться им не удалось. Более того, в середине периода счет стал уже 0:2. За две с лишним минуты до конца встречи хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока и бросились на последний штурм. Но уйти от поражения нижнекамцам не удалось, и они потерпели четвертую неудачу подряд.

После 32 матчей в активе нижнекамцев осталось 33 очка и седьмое место на Востоке. В следующем туре 25 ноября «Нефтехимик» сыграет в Москве со «Спартаком».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) – «Куньлунь» (Пекин, Китай) – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Шайбы забросили: Палола (43), Крэкнелл (50).

Штрафы: 4–4.

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